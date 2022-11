Roeselare toost op 22 januari op het nieuwe jaar op het Stationsplein

Al in 2019 stelde Groen-gemeenteraadslid Steven Dewitte de vraag aan de bestuursmeerderheid om werk te maken van een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. Hij kreeg toen positieve respons, maar corona strooide de voorbije jaren roet in het eten. “Derde keer, goede keer. We nodigen iedereen uit op zondag 22 januari van 11 tot 13 uur op het Stationsplein”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “We gaan de komende jaren met een rotatiesysteem werken om de horeca in onze stad te betrekken. Net daarom wachten we tot de 22ste omdat dan de kerstchalets verdwenen zijn. We voorzien (kinder)animatie en muziek. We voorzien ook niet-alcoholische dranken, zoals water, frisdrank en mocktails en maken werk van een sensibiliserende actie met het oog op de start van Tournée Minéral in februari. Bovendien lopen er gesprekken met De Lijn. De politie zal ook de hele maand alcoholcontroles organiseren.”