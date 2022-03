Roeselare stuurt budget bij door stijgende inflatie en materiaalkost

Het was N-VA-raadslid Brecht Vermeulen die aan de alarmbel trok tijdens de gemeenteraad. “Het Planbureau voorspelde in december nog een gemiddelde jaarinflatie in 2022 van 3,8%, maar op 1 maart was dat al opgetrokken naar 6%. De kans is groot dat er nog eens bijgestuurd zal worden tot boven 6%. Dat gaat enorme impact hebben op onze begroting : in 12 maanden tijd verwacht men drie keer een overschrijding van de spilindex. Dus de lonen van de medewerkers worden drie keer verhoogd. Dat geldt ook voor de leeflonen. Bovendien zal de kostprijs van het nieuwe stadhuis sterk stijgen, net zoals de energiekost van al onze gebouwen en de prijzen van wat we willen aankopen. En dan is er ook nog de materiaalschaarste. Hebben de financiële diensten al de omvang van die meerkost berekend? Waar en hoe gaat het stadsbestuur bijsturen om het budget in evenwicht te houden?”

Schepen Stefaan Van Coillie liet weten dat de stad de vinger aan de pols houdt. “Uw bezorgdheid, is ook onze bezorgdheid. Onze cijfers zijn gebaseerd op wat we wisten in oktober-november. Ondertussen is die situatie gewijzigd en moeten we anticiperen”, zegt hij. “Eerder deze maand was er overleg tussen de financiële diensten van d centrumsteden waar bleek dat niemand de huidige situatie had voorzien. Maar onze financiële diensten monitoren voortdurend en sturen bij waar nodig. De vooruitzichten op termijn zijn nog enorm onzeker. Het is dan ook moeilijk om alle gevolgen in te schatten. Maar we houden rekening met vijf buffers: energie, materiaal, personeel, Oekraïne en corona. Op het einde van de rit moet alles sowieso in evenwicht zijn. Elke schepen zal dan ook de oefening doen. Dit is huiswerk voor de komende maanden maar er zullen geen onbesuisde beslissingen genomen worden.”