Roeselare slaat regenwater op in strijd tegen aanhoudende droogte

Het was Vooruit-raadslid Gerdi Casier die de droogteproblematiek ter tafel bracht tijdens de gemeenteraad. “Belangrijker dan hoeveel neerslag er valt en wanneer, is de vraag wat we doen met het water als het valt. Wat doen wij in Roeselare?”, klonk het.

Schepen van waterhuishouding Francis Debruyne (CD&V) liet weten dat er nu bij code geel al enkele preventieve maatregelen genomen worden. “De laatste dagen viel in Roeselare tussen de 20 en 30 liter neerslag. Diverse berichten voorspellen een lange droge periode. De stad wil zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden”, zegt hij. “Sinds 2020 hebben we een operationeel droogteplan. Dat bevat 24 maatregelen die in periodes van langdurige droogte geactiveerd kunnen worden. Deze maatregelen betreffen regels rond captatie of het verbieden ervan, het gebruik van waterpartijen, het beregenen van bomen, planten en terreinen, bronbemaling, blauwalgen, biodiversiteit, stadslandbouw, … Afhankelijk van de maatregelen opgelegd door de hogere overheden, worden de corresponderende acties opgestart.”

Van kelder tot schotten

Daarnaast beschikt de stad sinds vorig jaar ook over een Klimaatadaptatieplan dat focust op wateroverlast, droogte en hitte. “Om droogte tegen te gaan is het cruciaal om regenwater altijd zoveel mogelijk op te vangen, opnieuw te gebruiken, te laten infiltreren en pas in laatste instantie vertraagd af te voeren. De stad focust op projecten die hieraan bijdragen. Bij alle nieuwe projecten wordt zeer veel aandacht besteed aan ontharding, infiltratie, waterdoorlatende verharding… om het blauwe goud zoveel als mogelijk ter plaatse te houden en in de bodem te laten sijpelen. Zo wordt de grondwatertafel terug aangevuld. Het is zonde om het regenwater in de gemengde riolen te lozen om vervolgens te laten zuiveren in een zuiveringsstation. Een mooi voorbeeld is de retentiekelder op het Kerelsplein. Die heeft een inhoud van 400.000 liter en wordt gevuld met neerslag die op de daken van de nabij gelegen gebouwen terechtkomt. Dit regenwater wordt door de groendienst gebruikt om de bomen en planten in de stad te verzorgen. Wanneer de kelder vol is, dan zorgt een overloop ervoor dat het overtollige regenwater rechtstreeks in de bodem infiltreert. Ook bij grote bouwprojecten waar grondwater opgepompt dient te worden, vangen we dit op in containers om bomen en planten water te geven. Verder werden op de Grote Bassin tijdelijke schotten geplaatst die ervoor zorgen dat het waterpeil met 20 centimeter kan verhogen. Hierdoor ontstaat een grotere voorraad water die door landbouwers gebruikt wordt om hun gewassen te beregenen.”