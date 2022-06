Roeselare schenkt blokkende studenten een koffiemok #VanRSL

Roeselare Vernieuwde Jan Mahieu­straat officieel geopend: “Binnenkort voeren we ook zone 30 in het centrum in”

Na ongeveer zeven maanden hard labeur, en net op tijd voor de 90e Batjes, zit de Jan Mahieustraat in een nieuw hip, fris jasje. Op vraag van de handelaars investeerde het stadsbestuur in meer plaats voor wandelaars, toegankelijke voetpaden en leuke terrassen. In het najaar worden er ook nog 13 bomen aangeplant. “We openen de nieuwe Jan Mahieustraat dag op dag 75 jaar na het overlijden van oud-burgemeester Jan Mahieu, een mooie ode aan een man die veel gedaan heeft voor de stad”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

17 juni