Roeselare schenkt 6.000 euro aan slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië

Izegem Balletdan­ser Senna (19) waagt zijn kans in The Greatest Dancer van Vlaanderen: “Emoties uit tegensla­gen voor auditie gebruikt”

Balletdanser Senna Dewulf (19) waagt zaterdag zijn kans in de tweede aflevering van The Greatest Dancer van Vlaanderen op Eén. De jongeman moest begin vorig jaar door de oorlog in Oekraïne zijn opleiding in Rusland stopzetten, maar vond ondertussen een tweede thuis in een dansschool in Den Haag. Dat avontuur en de emoties die dat met zich mee bracht vertaalden hij en choreograaf Davy Desloovere in zijn auditie.