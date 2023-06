Roeselare samen met Zonnebeke gaststad voor de grootste zomerzoektocht van Vlaanderen: “Mensen van over het hele land zijn welkom om onze stad te komen beleven”

Roeselaar­se por­no-actrice Jada Sparks maakt droom waar en siert cover van Playboy Zuid-Afri­ka: “Ik zie dit als een investe­ring in mezelf”

Met naaktheid heeft ze geen probleem, ze is dan ook porno-actrice. Maar zichzelf in volle glorie in Playboy zien, doet toch iets met Jada Sparks (33). Deze maand schittert ze als eerste Belgische ooit op de cover van Playboy Zuid-Afrika. “Maar wie denkt dat ik daar handen vol geld aan verdien, heeft het mis”, zegt de Roeselaarse, die ons vertelt hoe de vork dan wel in de steel zit.