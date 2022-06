Roeselare realiseert korte wandelingen rond woonzorgcentra

“De Happy Walk is een obstakelvrije, korte, uitgestippelde wandeling, met wat mooie plekjes en voldoende zitbanken, speciaal uitgewerkt op maat van buurtbewoners die niet meer zo goed te been zijn”, duidt Bouckenooghe het concept. De schepen liet verstaan dat als er een dergelijke vraag komt vanuit een buurt dat die zeker ondersteund zou worden. “Maar als stad zetten we sowieso sterk in op de toegankelijkheid van het publiek domein”, aldus Van Coillie. “We houden hiermee rekening bij de aanleg van straten en pleinen. Ook voerden we in Rumbeke al het bordurenplan uit en lanceerden we in 2021 een oproep naar aanleiding van de Week van de Valpreventie om de bestaande wandelroutes toegankelijk te maken. Nog kan ik meegeven dat er dit najaar korte wandelingen van ongeveer een kilometer worden uitgestippeld rond de woonzorgcentra. Dit in het kader van het project beweegvriendelijke stad. Er worden vijf wandelingen uitgewerkt in samenwerking met de woonzorgcentra en op de routes worden eenvoudige oefeningen geplaatst. Ook bekijken we of er extra zitbanken nodig zijn. De wandelingen situeren zich rond de Waterdam en Ter Berken, WZC de Zilverberg, WZC Sint-Henricus en de Hovenier, Vincenthove en Westerlinde.”