Roeselare opent Regenboogcafé in ARhus: “Een veilige plek waar de LGBTQIA+-gemeenschap elkaar kan ontmoeten”

RoeselareMet een stevig stuk regenboogtaart is in ARhus het Regenboogcafé officieel geopend. Stad Roeselare wil er voor iedereen zijn en dus ook voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Hun grootste nood bleek een laagdrempelige, inclusieve plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Voortaan kan dit maandelijks in het Regenboogcafé.

Voor de LGBTQIA+-gemeenschap (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Trans, Queer/ Questioning, Interseks, Aseksueel, +: alle andere oriëntaties, genders en geslachten) is het niet altijd gemakkelijk om hun eigen plek in de maatschappij te vinden. Roeselare reikt hen hierbij de hand. Al in 2017 ondertekende de stad het Regenboogcharter waardoor het zich verbond zich in te zetten voor de noden van de LGBTQIA+-gemeenschap. Vorig jaar volgde de oprichting van een Regenboognetwerk bestaande uit professionelen en leden van de gemeenschap zelf, aangevuld met hun vrienden en familie.

Volledig scherm De opstart van het Regenboogcafé werd gevierd met een heuse regenboogtaart. © Maxime Petit

Hot issue

Dat netwerk werkt aan een concreet actieplan waarbij de noden van de gemeenschap centraal staan. “Al bij de eerste samenkomst bleek de nood aan een veilige plek waar de LGBTQIA+ gemeenschap elkaar kan ontmoeten een hot issue”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). Dat getuigt ook Nico Vandenberghe, één van de deelnemers van het Regenboognetwerk. “Ik vind persoonlijk dat er een safe space nodig is zodat queer mensen van alle leeftijden met vragen er terecht kunnen, vrienden kunnen maken en zichzelf kunnen zijn zonder te moeten denken ‘Oei, zien mensen het dat ik trans ben?’ Of ‘Ik zal mezelf wegsteken zodat ik veilig kan zijn’.”

Die vraag viel niet in dovemansoren en donderdagavond werd het Regenboogcafé officieel geopend. “Het Regenboognetwerk, en dus ook dit Regenboogcafé, onderstreept ons engagement voor de LGBTQIA+ gemeenschap”, aldus schepen Hostekint. “Zo zetten we in op sensibilisering en samenwerking om discriminatie en geweld tegen homofobie in Roeselare tegen te gaan. We werken daarvoor samen met diverse verenigingen en organisaties uit het middenveld en met de politie.”

Volledig scherm Schepen Michèle Hostekint en Kristof Kerckenaere toosten op het Regenboogcafé met een stuk taart. © Maxime Petit

ARhus Café

Het Regenboogcafé zet voortaan maandelijks z’n deuren in het ARhus Café, een locatie die door het netwerk zelf naar voor werd geschoven. “ARhus is de ideale plek. Iedereen is hier welkom, de drempel is laag en het ligt op amper twee minuten van mijn woonplek”, lacht Kristof Kerckenaere van het Regenboognetwerk. “Ons logo toont een cirkel die staat voor verbondenheid en een o van open. We willen dan ook een openplek zijn voor iedereen. Het is fijn dat mensen dit weten en dat er ook meteen aan ons gedacht wordt als het over inclusie gaat”, aldus Yves Rosseel, directeur van ARhus.

Het Regenboogcafé is in de eerste plaats een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en anderen kan ontmoeten. ARhus hoopt ook dat er verhalen, ervaringen en kennis gedeeld zullen worden. Daarom zet het bijvoorbeeld ook collectiematerialen en spelletjes met een link naar de LGBTQIA+- community in de kijker. “En we hebben al wat inspiratie voor nieuwe activiteiten en initiatieven. Maar we zijn vooral ook benieuwd naar suggesties van de deelnemers. Het Regenboogcafé is er voor en door burgers”, duidt Deniza Miftari, projectmedewerker bij ARhus.

Volledig scherm De eerste editie vindt plaats op 21 april. © Maxime Petit

De eerste editie van het Regenboogcafé vindt plaats op donderdag 21 april om 19 uur. Het einde is voorzien om 21 uur. Alle LGBTQIA+-personen, maar ook hun vrienden en familie, zijn er welkom. “Twijfel je of ben je wat nerveus om te komen? Breng gerust iemand mee! Of stuur een berichtje via Instagram (@deniza_hack) of mail naar deniza.miftari@arhus.be. Dan kunnen we op voorhand al eens een babbeltje doen.”, besluit Deniza.

Meer op www.arhus.be/regenboogcafe en www.iedereen.vanrsl.be/acties-tegen-homo-en-transfobie.

Volledig scherm De opstart van het regenboogcafé werd gevierd met een heuse regenboogtaart. Schepen Michèle Hostekint kwam het project toelichten. © Maxime Petit

