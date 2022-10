Roeselare opent Mama Café voor pas bevallen mama’s: “Kinderen de best mogelijke start geven door ook hun mama’s goed te omringen”

Het Mama Café is bedoeld voor mama’s uit Roeselare die pas bevallen zijn, of een baby hebben die minder dan een jaar oud is. “We nodigen hen persoonlijk uit tijdens hun verblijf op de materniteit”, zegt Emily Rosseel. “Maar ook Kind & Gezin zet ons initiatief in de kijker.” Tijdens het Mama Café kunnen de jonge mama’s even ontspannen en het moederschap delen met anderen. “De zogenaamde roze wolk is niet altijd even evident”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “De eerste maanden na de bevalling is voor veel mama ’s een helse periode. Ze hebben veel dromen voor hun kind, maar ook twijfels en onzekerheden. Bovendien zijn velen ook eenzaam omdat ze door hun baby aan huis gebonden zijn. Via het Mama Café willen we de interactie tussen mama’s van jonge kinderen faciliteren zodat ze ervaringen en situaties kunnen delen met elkaar, zich minder alleen voelen en zich erkend voelen in hun rol als mama. We willen de kinderen de best mogelijke start geven door ook hun mama’s goed te omringen.”