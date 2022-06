Roeselare op zoek naar geschikte locatie voor bewaakte fietsenstalling

Fietsen zit in de lift en volgens N-VA is er dan ook nood aan gepaste stalling. “Doordat er door de overheid in fietspaden en fietsnetwerken werd geïnvesteerd, is de Vlaming de fiets als volwaardig vervoersmiddel gaan zien”, aldus raadslid Siska Romel tijdens de gemeenteraad. “Vaak kiest men ervoor om een (dure) kwaliteitsvolle fiets aan te kopen, zoals een elektrische fiets, een speedelec of een bakfiets. Ook de elektrische step zien we steeds vaker in het straatbeeld. De eigenaars van dit vervoersmiddel zijn vaak bezorgd om hun fiets of step onbewaakt achter te laten. Het creëren van een overdekte betalende en bewaakte fietsenstalling zou een antwoord kunnen bieden op deze nieuwe behoefte van de Roeselaarse bewoners of bezoekers. De fietsenstalling zou dan best voorzien worden met oplaadpunten en lockers om helm, step of andere zaken veilig op te bergen.”

Fietsparkeerplan

Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) verwijst in eerste instantie naar de bewaakte fietsenstalling onder De Munt. “Die is ondertussen een tiental jaar oud en uitgerust met camerabewaking. Laadpunten zijn er wel niet, maar dat kan komen”, zegt hij. “Deze stalling heeft wel een helling. Die vormt geen probleem voor gewone fietsen, maar is niet evident voor een bakfiets.” Daarnaast start de NMBS dit najaar met de bouw van een nieuwe fietsenstalling aan het station. “Daar is ook een afgesloten stalling voorzien voor 134 gewone fietsen en zes buitenformaat fietsen en ik veronderstel dat er laadpunten voorzien zijn.” Als derde en laatste element maakt de stad zelf werk van een fietsparkeerplan. “Dat zou halfweg de zomer klaar zijn maar door wat onderbezetting op de dienst heeft dit wat vertraging opgelopen’, aldus de schepen. Doel van dit plan is het uitwerken van een parkeerbeleid voor fietsen in en buiten het centrum. Dat gaat over het voorzien van fietsnietjes, extra fietsentrommels en we bekijken ook waar we eventueel een bewaakte fietsenstalling kunnen malen. We hebben hiervoor nog geen concrete locatie maar het moet alvast over een ruimte gaan die voldoende groot is en in of aan de rand van het centrum ligt. We onderzoeken dus de mogelijkheden en blijven alert voor opportuniteiten.”