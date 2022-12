Roeselare onthult portret van atleet Alexander Doom

Doom werd in de bloemetjes gezet als succesvol 4x400-loper, met uitstekende prestaties en medailles op de BK’s Indoor en Outdoor, het WK in Belgrado, Ek in München en WK in Eugene. “Met verschillende bronzen en zilveren medailles heeft hij al een mooi palmares bijeen gelopen”, meent sportschepen José Debels. De stad schakelde als erkenning kunstenaar Marc Santens in om van de atleet een portret te schilderen. Dat hebben we aan hem overhandigd, maar er is ook een versie die voortaan buiten op een muur van het Stedelijk Sportstadion prijkt. Als schepen is het super om een atleet uit eigen stad succesvol bezig te zien in internationale competities.”