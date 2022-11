Roeselare onderzoekt opmaak literaire wandel- en/of fietskaart

Zelf deed Lombaert inspiratie op tijdens een bezoekje aan Boetopia in Kortrijk. Tijdens mijn bezoek sprong de stand van uitgeverij Boekstappers in het oog”, zegt Lieve. “Die brengt niet alleen mooie kinderboeken op de markt, maar werkt ook samen met steden en gemeenten literaire wandel- en/of fietskaarten uit. We zijn een kindvriendelijke stad en dit is een heel mooi initiatief om onze kinderen in contact te laten komen met boeken. Aan de hand van prentenboeken stippelen zij samen met de toeristische dienst een familiewandeling uit met een aantal stopplaatsen met een afstand van ongeveer 3 tot 5 kilometer. Ze houden ook rekening met rolstoelgebruikers en aan de hand van QR-codes maken ze het mogelijk dat het verhaal op je smartphone wordt voorgelezen. Voor fietstochten hanteren zijn hetzelfde principe maar dan laten ze afstand variëren van 8 tot 12 kilometer. Is dit ook niet mogelijk in Roeselare?” Schepen Matthijs Samyn (CD&V) verwees al naar bestaande initiatieven zoals de podcast Wilding en de sprookjesfiguren in het Bergmolenbos. “Als kindvriendelijke stad willen we absoluut werk maken van meer permanente belevingen en producten voor kinderen”, zegt hij. “Een literaire wandeling past perfect in deze ambitie en we keuren het voorstel dan ook goed. We zullen dit onderzoeken.”