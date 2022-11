Roeselare onderzoekt naaldcontainers voor wie deze om medische redenen nodig heeft

“Patiënten met diabetes die voor de ziektebehandeling zelf medicatie moeten inspuiten hebben vaak gebruikte naalden. Deze injectienaalden kunnen niet zomaar in een normale afvalzak worden gedumpt, ze horen thuis bij het klein gevaarlijk afval op het recyclagepark”, aldus Bouckenooghe. Diabetespatiënten hebben daarvoor een naaldcontainer. Toch horen we dat sommige deze naalden in de restafvalzak of PMD-zak dumpen. Kunnen we met de stad de burgers die geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes ondersteunen door naaldcontainertjes ter beschikking te stellen?”

Schepen Bart Wenes bevestigt dat de stad dit wil onderzoeken. “Maar implementeren we dit op Roeselaars niveau? Of breder, bijvoorbeeld via Midwest? Ik had alvast contact met huisartskringen, afvalintercommunale en de eerstelijnszone en allen zijn alvast bereid om te sensibiliseren dat naalden niet in de witte of blauwe zakhoren. We willen dit verder opentrekken tot alle medische afval, zoals ook baxters.”