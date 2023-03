Roeselare maakt werk van schaduwbomen voor landbouwers en hun vee

“In tijden van hitte en verdroging zijn bomen in de weide meer dan welkom voor het vee. Ze zorgen voor schaduw en verkoeling. Ze vormen als het ware de airconditioning in de graasweide, iets wat het dierenwelzijn enkel kan verhogen. Dat weidebomen beeldig staan in het landschap en bovendieneen opsteker zijn voor de natuur, is natuurlijk ook mooi meegenomen”, aldus Dewitte. “Zo zorgde onze provincie via de campagne ‘Staat de airkoe in jouw weide aan?’ dat 12 West-Vlaamse gemeenten hun boeren gratis bomen kunnen aanbieden tijdens het plantseizoen. Dit om hun graadweiden een upgrade te geven. Zullen wij als stad Roeselare hier ook op intekenen en/of iets beters voorzien voor onze landbouwers en veehouders?”