Roeselare maakt werk van AED-toestel in elk wijkgebied

Het was CD&V-gemeenteraadslid Thierry Bouckenooghe die tijdens de gemeenteraad een pleidooi hield om nog meer in te zetten op AED-toestellen. “Want de eerste vijf minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als iemand in die periode start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst”, zegt hij. “Wij vragen alle 14 wijkgebieden in de stad ‘hartveilig’ te maken door er een AED te voorzien die 24 op 24 en 7 op 7 beschikbaar is, praktijkgerichte opleidingen per wijkgebied te voorzien, een AED te verhuren via het evenementenloket en een aanmoedingscampagne te voeren bedrijven, organisaties en sportclubs om hun levensreddende AED’s toegankelijk te maken voor iedereen.”

Blinde vlekken

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit) liet weten dat de stad op vandaag al over 29 AED’s beschikt en dat er, telkens als er eentje wordt geplaatst, vormingen voor de buurt worden voorzien. “Maar het klopt dat niet elk wijkgebied op vandaag over een AED beschikt”, zegt ze. “Er is geen toestel in Beveren Noord, een zone met vooral industrie en weinig bewoning. Maar we zijn aan het kijken in welke bedrijven er wel een AED aanwezig is en hoe die publiek ontsloten kan worden. Ook De Tassche heeft geen AED, maar er is wel eentje aanwezig net over de Ardooise grens in AC De Tassche. Ook het wijkgebied Sterrebos/Sint-Jozef had geen AED maar vorige week werd er een toestelgeplaatst in de Guido Gezellelaan. De vormingis er volgende week voorzien. Daarnaast beschikken we ook over twee mobiele AED-toestellen. Het ene wordt momenteel ingezet in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen op Schiervelde, de andere is via het ondersteuningspuntbeschikbaar voor evenementen. We maken dus effectief werk van het volledig afdekken van het grondgebied en werken de vlinde vlekken weg.