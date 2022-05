Roeselare maakt samen met inwoners werk van stad zonder racisme

Roeselare is al sinds 2020 lid van de European Coalition of Cities Against Racism en zet nu nog extra stappen in de strijd tegen racisme. Dit met de opmaak van een 10-puntenplan tegen racisme en discriminatie. “Hiermee willen we inclusie en verbondenheid bevorderen. We willen de positieve houding tegenover diversiteit verhogen en streven naar een Roeselare zonder discriminatie”, aldus de schepen. Dat 10-puntenplan wordt opgemaakt samen met de Roeselarenaars. Maandagavond werden in TRAX voor het eerst dialoogtafels georganiseerd om voorstellen te sprokkelen bij de inwoners. “We voorzien alvast twee terugkommomenten op 23 van september van 10 tot 12 uur en op 29 november van 13.30 tot 15.30 uur.” Meer op www.iedereen.vanrsl.be/acties-tegen-racisme.