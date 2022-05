Roeselare huldigt landskampioen Knack Volley: “Nu al graag reserveren voor 14de titel”

“We hebben gekozen voor een toepasselijke locatie, de zaal van de kampioenen”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Bovendien was deze plek tot in 1971 de plek waar The Jets, de voorloper van Knack Volley Roeselare, trainden en speelden. Vorig jaar moesten we het stellen met een minihulde door corona, maar ook dit jaar slaagden jullie erin de landstitel te pakken. De tweede op rij, de dertiende in de clubgeschiedenis. We hopen dat we van deze ontvangst een jaarlijks moment mogen maken, want Knack Volley is een ambassadeur van de stad, een team die Roeselare uitstraling geeft. Jullie hebben vechtersmentaliteit met sfeer en blijven er altijd voor gaan.”