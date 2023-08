Roeselare herstelt torenuurwerk Sint-Michielstoren om traditie in ere te houden: “Uniek dat we het dagelijks handmatig opwinden”

KIJK. Amerikaan­se YouTuber verorbert megaburger van twee kilo in nog geen 15 minuten: “En nu wil ik 50 kilo afvallen”

14 minuten en 43 seconden. Meer tijd had de Amerikaanse ‘professionele eter’ Randy Santel woensdagavond niet nodig voor de Mister Big Monster Challenge van de Roeselaarse (fastfood)bar Shifters. Die daagt je uit om een knoert van een hamburger in maximum 30 minuten te verorberen. “Randy is de eerste die in onze ‘challenge’ geslaagd is, maar wellicht zal niemand zijn tijd ooit scherper stellen”, lachen Thijs Ozeel en Margaux Vanooteghem van Shifters. Waaruit bestaat het enorme gerecht precies?