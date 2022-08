Roeselare herdenkt koning Boudewijn: “Blijvend voorbeeld voor huidige en komende generaties”

Roeselare Na monster­brand: straten achter bedrijf Sidegro worden asbestvrij gemaakt, zelfs met stofzui­gers

Gespecialiseerde werklui in beschermende pakken hebben zaterdag een aantal straten in de buurt van de Sint-Jozefskerk in Rumbeke gereinigd. In de buurt waren namelijk asbestdeeltjes neergedaald die met de rookkolom waren meegevoerd.

30 juli