Roeselare herdenkt Hugo Verriest met expo en stadswandeling: “De eerste priester die opkwam voor de taalrechten van het volk”

RoeselareOp 27 oktober zal het precies honderd jaar geleden zijn dat Hugo Verriest overleed. Hij stond mee aan de wieg van de Vlaamse Beweging en was destijds een van de leermeesters van Albrecht Rodenbach. Deze maand wordt hij in Roeselare herdacht met een tentoonstelling in de Augustijnenkerk, een stadswandeling en een culturele avond in het Klein Seminarie.

Er is een Hugo Verrieststraat in Roeselare, waar ook zijn standbeeld prijkt, maar in Vlaanderen en Nederland dragen meer dan honderd straten zijn naam. Behalve in Roeselare wordt hij deze maand ook in Deerlijk (zijn geboorteplaats), Anzegem, Wakken, Koksijde en Ingooigem herdacht. Die zes Verriest-gemeenten lanceerden de nieuwe website 100jaarverriest.be. Daar is een overzicht te vinden van alle activiteiten en wie minder vertrouwd is met de geschiedenis van de Vlaamse Beweging kan er ook een woordje uitleg vinden over wie Hugo Verriest was en wat hij betekend heeft voor de taalstrijd.

Quote Het was in een tijd dat de intellectu­e­le elite verfranst was. Zijn redevoerin­gen en zijn retorica­klas lagen aan de basis van de opstand in 1874, die de geschiede­nis zou ingaan als ‘De Groote Stooringhe’ Marc Deseyn

“Hij was net als Guido Gezelle leerling en later leraar in het Klein Seminarie”, weet Marc Deseyn van de vzw Albrecht Rodenbach. “Van Gezelle kreeg hij de liefde voor de moedertaal mee en net als zijn leerling Albrecht Rodenbach was hij een groot voorvechter van een Vlaams sprekend Vlaanderen. Hij was zelfs de eerste priester die in het openbaar opkwam voor de taalrechten van het volk, in een tijd dat de intellectuele elite verfranst was. Zijn redevoeringen en zijn retoricaklas lagen aan de basis van de opstand in 1874, die de geschiedenis zou ingaan als ‘De Groote Stooringhe’.”

Zo stond Verriest samen met Rodenbach aan de wieg van de studentenopstanden en ‘de Blauwvoeterie’ in Vlaanderen. Omdat het bisdom niet altijd even opgetogen was met de Vlaamse acties, kreeg Verriest meermaals (noodgedwongen) een nieuwe post toegewezen. Al bleef hij wel schrijven en redevoeren. Na zijn pensioen werd hij in 1913 gehuldigd in Ingooigem. Vijftienduizend vrienden, parochianen, notabelen en oud-studenten daagden op.

Hugo Verriest was priester, dichter, schrijver en voorvechter van de Vlaamse zaak

Herdenkingsactiviteiten

In Roeselare opent de vzw Albrecht Rodenbach op zondag 9 oktober een overzichtstentoonstelling in de Augustijnenkerk in de Zuidstraat. Die expo is gratis te bezichtigen tot 30 oktober, telkens van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. Er worden 49 panelen getoond die de levensloop van Verriest beschrijven. Het stadsbestuur en Gidsenkring Mandeldal organiseren verder nog vier gratis begeleide stadswandelingen rond Verriest. Die vinden plaats op 9, 13, 16 en 20 oktober.

Op zijn sterfdag 27 oktober organiseert de Marnixring een uitgebreide herdenkingsavond in het Klein Seminarie. Er wordt gestart met een bezoek aan de expo, waarna de rede ‘Eertijds heeft een volk bestaan!’ gedeclameerd wordt. Na die rede is er een feestmaal, gevolgd door Rodenbachliederen gebracht door mannenkoor De Kerels uit Emelgem. Die herdenking bijwonen, kost 69 euro en inschrijven kan tot 21 oktober via overschrijving op BE87 1030 3678 5094 van de Marnxiring Roeselare Adriaen Willaert.

Hugo Verriest

