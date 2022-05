Roeselare herdenkt einde Tweede Wereldoorlog en staat stil bij crisis in Oekraïne

Geert Messiaen, voorzitter van de Verbroedering van Vaderlandslievende verenigingen blikte tijdens zijn toespraak niet alleen terug naar het oorlogsleed van toen, maar legde ook de link met de huidige crisis in Oekraïne. “Er is op vandaag al 77 jaar vrede in Europa, maar die komt ernstig in het gedrang”, zegt hij. “Conflicten wegen nog steeds op onze samenleving. Vooral de invasie van Rusland in Oekraine sedert 24 februari 2022. Zijn we, nu het erop lijkt dat Europa weer een strijdveld is geworden, niet stilaan in een nieuwe koude oorlog of derde wereldoorlog beland? Beseft men de draagwijdte van uitspraken en dreigingen omtrent de inzet van kernwapens ? Is de bal niet aan het rollen en stopt die niet meer? Sinds de invasie van Oekraïne door grootmacht Rusland is de vrede in Europa grondig verstoord, zeg maar te niet gedaan. Maar gelijktijdig betekent de oorlog in Oekraïne ook voor het eerst het daadwerkelijk het verenigen van de Europese landen als nooit te voren . De NAVO wordt terecht versterkt , het lidmaatschap breidt uit en moet uitbreiden. De Europese landen kiezen voor veiligheid.”