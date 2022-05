Roeselare heeft geen fusieplannen

“De fusies tussen verschillende gemeente kent een stroomversnelling. Zo is er in eigen streek een fusie op komst tussen Wingene en Ruiselede, maar ook andere gemeenten hebben de intentie om tegen 2025 te fuseren”, aldus Lombaert. “Zijn er bij ons al gesprekken aan de gang met buurgemeenten? Krijgt de burger inspraak bij een fusie? Liggen er concrete plannen bij Roeselare op tafel en wat zijn de redenen om al dan niet een fusie met een buurgemeente aan te gaan?” Burgemeester Kris Declercq (CD&V) schonk klare wijn. “Er zijn geen gesprekken aan de gang vanuit Roeselare met buur- of andere gemeenten en we zijn ook niet benaderd om gesprekken op te zetten”, zegt hij. “Binnen het bestuursakkoord is er alvast ook geen intentie tot fusie of verkennende gesprekken opgenomen. Maar als dit zou gebeuren, dan moet dit met een mandaat van de burger, met burgerinspraak zijn. Er is ook geen dwingende regelgeving die zegt dat fuseren moet.Op vandaag werken wij al nauw samen met Izegem en Hooglede binnen de politiezone. Daarnaast zijn we al jaren voortrekker van de regio Midwest. Daar zetten we zowel op economisch, cultureel, sportief als gezondheidsvlak goeie resultaten neer binnen een regioverhaal dat eerder een fusie is is van ambities dan een territoriale fusie.”