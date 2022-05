Roeselare gooit inwoners wiens naam verwijst naar planten of dieren in de strijd voor meer diversiteit

Bieke, Debie, Aster, Fleur, Jasmina, Van Roose, Rosanne, Tack, Bossuyt, Verlinde, Dubois, Vanblaere, Meeuws, Craeye, Vanneste, Merel, Muys, Devos, Lammertyn, Vanhaverbeke, Bevers, … Het zijn allemaal voor- of familienamen die verwijzen naar dieren of planten en van een groep inwoners die de ‘onmisbare Roeselarenaars’ werden gedoopt en wiens portretten over de stad worden verspreid. “Mensen kunnen zelf heel wat doen om te werken aan het klimaat”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “De komende weken voeren we actie rond biodiversiteit. De boodschap van de campagne is dat planten en dieren onmisbaar zijn voor een schone toekomst. Maar de Roeselarenaars zijn dat ook. Door bij te dragen aan de verscheidenheid van fauna en flora, kan iedereen van Roeselare mee zorgen voor een aangenaam leefklimaat.”

Wilde Tafel

De portretten leggen ook de link met de website www.klimaatswitch.be waarop de Roeselarenaars kunnen ontdekken wat ze concreet kunnen doen voor meer biodiversiteit en een duurzame toekomst. Denk maar aan een bijenhotel in de tuin installeren, meerjarige bloemen planten in de tuin of takkenrillen met snoeihout aanleggen. “Daarnaast roepen we onze inwoners op om mee te doen aan allerlei activiteiten en initiatieven voor meer voor biodiversiteit en een beter klimaat”, aldus schepen Hostekint. “Zo is er op zondag 5 juni PARK, een feest voor biodiversiteit op zondag 5 juni waar je in de voormiddag kan aanschuiven aan een Wilde Tafel #VANRSL. Tijdens een gratis lokale brunch, geniet je er van een inspirerende voormiddag rond biodiversiteit. In de namiddag is er feest in het Stadspark, helemaal in het teken van duurzaamheid en biodiversiteit.” Maar ook het installeren van tegeltuintjes, je laten adviseren door de Tuinrangers omtrent een meer natuurvriendelijke tuin of deelnemen aan Maai Mei Niet helpt de stad om het verschil te maken.