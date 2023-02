Roeselare geeft voortaan ook meerdaagse muziekevenementen en -reeksen financiële duw in de rug

Rumbeke Rugbyclub is inbrekers en vandalen beu: “Zo kan het niet verder, we denken aan camerabewa­king”

Voor de derde keer op korte tijd werd op een terrein in de Hoogstraat in Rumbeke geprobeerd in te breken in de kantine van de Roeselaarse rugbyclub. “Er valt nochtans niks te stelen bij ons. Na elke training of wedstrijd nemen we alles mee wat waarde heeft”, zegt voorzitter Tom Vanhoef van Rugby RSL.

7 februari