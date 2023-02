Roeselare geeft financiële steun aan slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië en roept op tot solidariteit

Er is momenteel vooral nood aan financiële ondersteuning. Wie een steentje wil bijdragen, kan dat doen met een gift aan het Consortium 12-12. Deze organisatie beschikt over gespecialiseerde diensten voor noodhulp en wederopbouw en maken deel uit van een internationaal netwerk. Tijdens humanitaire operaties werken deze organisaties, via hun lokale afdelingen, samen met de hulpverlening op het terrein.

Een overzicht van de acties van de verschillende Consortium-leden is terug te vinden op de website www.1212.be . Wie financieel wil steunen, kan dat doen via het rekeningnummer van de verschillende Consortium-leden of via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.