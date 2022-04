Roeselare geeft aftrap voor eerste energiewijk in Verzonken Kasteel: “Alle huurwoningen moeten dankzij deze renovaties het energielabel krijgen”

Beveren Textielbe­drijf Sunday bouwt nieuw hoofdkan­toor op Krommebeek­park

Op bedrijventerrein Krommebeekpark, op amper een steenworp van de living waar in 2015 Sunday opgestart werden, legden zaakvoerders Steven Callens en Niels Vandecasteele woensdagochtend de eerste steen een nieuwe hoofdkantoor dat ze in het voorjaar van 2023 in gebruik willen nemen. De moderne nieuwbouw toont hun ambitie om te groeien en verder het internationale pad te bewandelen. “Maar hoewel we ook in metropolen als Amsterdam, Berlijn en Dublin actief zijn, vinden we heel belangrijk dat onze hoofdzetel in Roeselare blijft”, aldus Callens.

27 april