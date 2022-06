Roeselare gaat Parijse Jardin de Luxembourg achterna: stad verspreidt 231 kleurrijke stoeltjes over 7 groene parels

Misschien zag je ze al staan, die kleurrijke stoeltjes verspreid over de stad? Het Roeselaarse stadsbestuur deed voor dit initiatief inspiratie op in Parijs. “Daar staan al jaren groene stoeltjes in de Jardin de Luxembourg en die zijn een gigantisch succes”, weet schepen Hostekint. “Vandaar het idee om ook in Roeselare stoeltjes te verspreiden tijdens de zomer.”

Volledig scherm Stoeltjes in de Jardin de Luxembourg in Parijs © CDR

Locaties

De voorbije weken kregen 231 rode, gele en blauwe stoeltjes een plek op zeven locaties. “Je vindt ze in het Noordhof, Park Vandewalle, op het sportstadion, in het stadspark, in het pop-upparkje en het speelplein op site Dumont-Wyckhuyse, op het Munitieplein en op het pleintje aan de Borstel- en Vredestraat. Als locaties hebben we hebben gekozen voor (verborgen) groene parels en ook voor plek waar er minder zitgelegenheid is in vergelijking met bijvoorbeeld De Munt of het Stationsplein. Met de stoeltjes willen we de inwoners uitnodigen nog meer te genieten van de groene parels in de stad, zetten we tijdelijk groen zoals het pop-upparkje op site Dumont-Wyckhuyse in de kijker en stimuleren we het sociaal contact.”

Volledig scherm De stoeltjes zijn getooid met het logo van de stad. © CDR

Burgerzin

“Het is de bedoeling dat de stoeltjes ‘leven’. Toen ze hier net geplaatst waren op de site Dumont-Wyckhuyse, allemaal in één groep en per kleur, bleven ze enkele dagen onaangeroerd, maar nu zien we dat ze rondreizen over de hele zone, zowel aan de speeltuigen als in het groen, en dat scholieren deze stek ontdekt heeft als lunchlocatie.”

Quote Het is een kleine ingreep die het leven in de stad aangenamer, leefbaar­der en kleurrij­ker maakt Schepen Michèle Hostekint

Maar dreigen de stoeltjes niet te verdwijnen of gevandaliseerd te worden? “We rekenen op de burgerzin van de mensen. We gaan niet iedereen straffen omdat enkelingen niet altijd de regels volgen. We gaan er dan ook vanuit dat de stoeltjes, als ze al even wat verder afdwalen, terug naar hun stek worden gebracht. Maar sowieso hebben we bewust gekozen voor een kwalitatief product van bij een lokale handelaar. Op alle stoeltjes is ook het logo van de stad aangebracht en misschien kunnen we zelfs wel traceren.”

Volledig scherm Ook in Brugge staan er her en der stoeltjes. © Benny Proot

Roeselare is niet de eerste stad die zich liet inspireren door de groene stoeltjes in Parijs. Ook onder andere in Brugge en Gent duiken her en der stoeltjes op. “Het is een kleine ingreep die het leven in de stad aangenamer, leefbaarder en kleurrijker maakt. We zien het als een groeiend project. De stoeltjes kunnen gerust roteren en misschien duiken er op termijn ook wel op in de deelgemeenten.”

Volledig scherm Stoeltjes in de Jardin de Luxembourg in Parijs © CDR

Volledig scherm Op zeven locaties in Roeselare werden kleurrijke stoeltjes gezet. © CDR

