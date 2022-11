Roeselare gaat de strijd aan met wegwerpverpakkingen: “Daarentegen willen we mensen stimuleren om herbruikbare potjes en bekers mee te nemen en te gebruiken”

Begin dit jaar raakte bekend dat Roeselare instapte in het twee jaar durende proeftuinproject On The Go, een initiatief van Mooimakers, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), dat komaf moet maken met zwerfvuil gelinkt aan takeaway. Dit ging gepaard met een subsidie van 55.000 euro. “Door het succes van de afhaalmaaltijden tijdens corona zagen we helaas heel wat afval op straat belanden”, vertelt schepen Van Coillie. “Dat is een doorn in het oog van velen en zorgt ook voor een pak extra opkuiswerk. We willen hier een antwoord op bieden door zowel de klanten als de handelaars bewust te maken van het feit dat ze onnodige verpakkingen kunnen vermijden.”

Herbruikbare verpakking

De stad springt dus op de kar van zero-waste en lanceert daarom de campagne ‘Mooi meegenomen’. “Mooi Meegenomen, dat is vooral onnodige verpakkingen weren en nieuwe gebruiken introduceren. Het is een laagdrempelig project waarin zowel de lokale handelaar als de consument een actieve rol spelen.” Daarbij ondersteunt de stad handelaars die helpen om het gebruik van wegwerpverpakking te verminderen. Dat doet elk op z’n eigen manier: door bijvoorbeeld herbruikbare verpakking aan te bieden zoals een herbruikbare drinkbeker of draagtas. Andere handelaars laten hun klanten toe om zelf hun verpakking mee te nemen. Bij hen ben je welkom om je eigen potje, fles of broodjesflap te laten vullen. “Op die manier willen we mensen stimuleren om herbruikbare recipiënten mee te nemen en te gebruiken”, aldus de schepen.

Volledig scherm De ambassadeurs zijn te herkennen aan pictogrammen die aanduiden dat je er welkom bent met een herbruikbaar potje, drinkfles en/of broodjesflap. © Maxime Petit

Ambassadeurs

14 handelaars in het centrum fungeren als ambassadeur van de campagne. Je kan hen herkennen aan de hand van een gepersonaliseerde affiche en pictogrammen in hun zaak die aanduiden dat je er terecht kan met een herbruikbaar potje, een herbruikbare drinkbeker en/of broodjesflap. Eén van hen is Sofie Deleu van Kunstbloemen Sofielangs de Zuidstraat. “Ik ben misschien wel een beetje een vreemde eend in de bijt omdat ik niet actief ben in de voeding”, lacht ze. “Maar ik engageer me graag voor deze campagne omdat mensen thuis vaak heel veel vazen en bloempotjes staan hebben die ze niet gebruiken. Bij mij kunnen ze die perfect binnenbrengen om opnieuw te laten vullen met een duurzaam product.”

Volledig scherm Sofie Deleu van Kunstbloemen Sofie is één van de ambassadeurs. © Maxime Petit

Potjesbieb

Daarnaast geeft de stad ook zelf het goede voorbeeld door de eigen werknemers een zacht duwtje in de rug te geven om hergebruik te stimuleren.” In de keukens van zeven stadslocaties staat vanaf nu een potjesbieb. Men kan er een potje ontlenen om te laten vullen met een slaatje, soep… in een van de deelnemende handelszaken. Na gebruik wordt het afgewassen en terug bij de rest gezet”, duidt de schepen het initiatief. “We zien ‘Mooi Meegenomen’ als de start van een hele omwenteling. We hopen dat steeds meer handelaars willen deelnemen. Maar ook de consument kan veel betekenen door gewoon even kritisch te zijn en stil te staan bij wat je zoal verbruikt. Probeer bijvoorbeeld niet standaard al tal van typisch take-away afval mee te nemen. Denk daarbij aan een servetje, elastiekje, kasticket, zoutzakje, bestek… Ook dat is mooi meegenomen.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.