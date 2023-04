Roeselare deelt 500 gratis stokroos- en zonnebloemplantjes uit: "Ter promotie van de geveltuintjes en de Tuinrangers"

KOERSbus genomi­neerd voor Ultima Publieks­prijs

De KOERSbus, die dit jaar in het teken van de kermiskoers staat, werd genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijzen. Die worden sinds 2003 uitgereikt om culturele projecten als blijk van erkenning een kwaliteitslabel toe te kennen. De KOERSbus is in de running voor de Ultima Publieksprijs 2023. Het mobiele verlengstuk van KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare maakte vorige zomer een rondrit langs lokale rusthuizen en trekt nu het land rond langs alle kermiskoersen in België.