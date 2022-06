Roeselare bundelt drugzorg op één adres

RoeselareWie kampt met een drugprobleem en hulp zoekt, kan in Roeselare voortaan terecht in het centrum Ambulante Drugzorg langs de Hugo Verrieststraat 4. Alle vormen van hulpverlening zijn er voortaan laagdrempelig te vinden onder één dak. “Het is een voordeel dat we al onze programma’s hier kunnen bundelen, maar we blijven worstelen met wachttijden”, aldus Jan Theuwen, directeur van vzw Kompas.

Voor wie een drugprobleem heeft, was het tot nu toe niet zo evident om de gepaste hulp te vinden in Roeselare. “We hebben de ambitie om een geborgen stad te zijn, en Roeselare is er dan ook voor wie worstelt met een bepaalde problematiek zoals middelengebruik, een problematiek die er niet minder op geworden is in coronatijden”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Hulpverlening is voor hen heel belangrijk maar tot nu toe was het in onze stad niet altijd even makkelijk om de juiste hulp te vinden. Er waren verschillende toeganspoorten waardoor het niet altijd evident was om het bos door de bomen te zien.”

Samenwerking

Maar dat is voortaan verleden tijd want de stad, vzw Kompas, CGG Largo en CAW Centraal-West-Vlaanderen bundelden de krachten voor een versterking van de hulpverlening door die te centraliseren in het centrum Ambulante Drugzorg. Bovendien mag vzw Kompas jaarlijks rekenen op een financiele bijdrage van 80.000 euro van de stad. “In volle covidcrisis kregen we het signaal van de stad om een stand van zaken op te maken inzake de drugproblematiek in de stad. Dat resulteerde in een nauwe samenwerking tussen de partners. We hebben geluk gehad om deze locatie hier in de Hugo Verrieststraat te vinden”, zegt Jan Theuwen, directeur van vzw Kompas. “We kunnen er alle bestaande programma’s bundelen wat een voordeel is. Tegelijkertijd konden we ook het aanbod uitbreiden.”

Volledig scherm Het centrum Ambulante Drugzorg Roeselare (ADR) verhuisde naar de Hugo Verrieststraat 4. De nieuwe vestiging werd op 7 juni officieel geopend. © Maxime Petit

Zo is is het centrum Ambulante Drughulp de thuishaven van het Drugs Expertise Team waar je kan aankloppen wanneer er sprake is van illegaal druggebruik. Het multidisciplinair team van de Ambulante begeleiding biedt daarentegen diverse modules op maat aan voor mensen bij wie het gebruik van illegale drugs een probleem of verslaving is geworden. Er wordt gewerkt met individuele gesprekken op afspraak. Sommige mensen bij wie het gebruik van illegale middelen een verslaving is geworden, hebben nood aan laagdrempelige en vrijblijvende modules. Voor hen is er de werking Medisch Sociale Opvang Kompas, die werkt met vrije inloopmomenten. Je kan er terecht voor individuele medische consulten. Uniek in de provincie is het project DoDo dat ondersteuning biedt aan ouders met een drugproblematiek. “Zij willen vaak het beste voor hun kind, maar botsen al te vaak op vooroordelen, en missen hierdoor de nodige steun en gepaste zorg.” Tot slot huisvest het centrum Ambulante Drughulp ook de mobiele werking Kompas Aan Huis, is een crisisdienst die langsgaat bij gezinnen waar sprake of vermoeden is van druggebruik bij de minderjarige.

Wachttijden

Hoe blij Theuwen ook is met de centralisering van de ambulante hulp, hij blijft ook met de voeten op de grond. “Ik ben ondertussen al 35 jaar actief in de branche en ik heb nog nooit geweten dat we voldeden. Middelengebruik is een problematiek die enorm evolueert en we blijven worstelen met wachttijden. Elk programme dat we opstarten, kamp er al snel mee. Maar tegelijk toont dit dat mensen veel sneller hulp zoeken dan vroeger en hoe sneller men hulp zoekt, hoe beter om er volledig vanaf te raken.”

Volledig scherm Burgemeester Kris Declercq mocht het lintje doorknippen samen met schepen Hostekint en Jan Theuwen, directeur van vzw Kompas. © Maxime Petit