Roeselare breidt subsidie huisvestingsfonds voor verenigingen uit

Roeselare Roeselare vormt centrum om tot grote zone 30: “Veiliger, leefbaar­der en minder verwarrend”

Op drie invalswegen na zul je binnenkort in alle straten binnen de kleine ring rond Roeselare maximaal nog 30 kilometer per uur mogen rijden. “Zo trekken we de kaart van meer veiligheid, ontmoedigen we sluipverkeer en hopen we nog meer mensen te stimuleren om hun verplaatsingen te voet of met de fiets te doen”, legt schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V) uit.

10 oktober