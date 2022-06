Roeselaarse winkelstraat krijgt make-over in amper drie weken: “Beter voor weggebruikers en voor uitstraling van ons stadscentrum”

RoeselareMaximum drie weken. Zoveel tijd trekt de stad Roeselare uit voor de vernieuwing van de Ooststraat. De rijweg is in slechte staat, maar wegenwerken in dé winkelboulevard zijn niet evident. “Daarom voeren we de werken uit in de zomervakantie”, zegt schepen Francis Debruyne (CD&V). De handelaars reageren enthousiast op zowel de heraanleg als de aanpak.

De laatste heraanleg van het wegdek van de Ooststraat dateert van 2009 en na dertien jaar is de rijweg aan vernieuwing toe. Op verschillende plaatsen kun je niet naast de schade kijken. “Daar brengen we in augustus verandering in”, vertelt schepen Debruyne (CD&V). “Onze populaire winkelstraat krijgt dan een laagje asfalt en zal vanaf 1 september ook meer comfort bieden aan de vele fietsende scholieren.”

Volledig scherm Schepen Francis Debruyne. © Maxime Petit

Maximum 3 weken

De werken starten op 8 augustus aan de Grote Markt en strekken uit tot en met het kruispunt met de Jan Mahieustraat en de Delaerestraat. “De rijweg is nu aangelegd in natuurstenen, maar die gaan we uitbreken en afvoeren”, weet de schepen. “Dit zal een week in duren. Nadien herstellen we de funderingen, goten en putdeksels. Als laatste fase wordt het asfalt in twee lagen gegoten. Als de werken vlot verlopen, duren ze maximum drie weken. Dat is een korte periode om een wegdek van 1.285 vierkante meter te vernieuwen. Het resultaat zal een grote verbetering zijn voor alle weggebruikers en geeft meer uitstraling aan ons centrum.”

De heraanleg, samen met de eerdere vergroening van de Ooststraat met boombakken en beplanting, kadert ook binnen de ambitie van het bestuur om werk te maken van een aantrekkelijk, sfeervol stadscentrum waar het aangenaam wonen, winkelen en vertoeven is.

Volledig scherm Caroline Vandenboucke van Lola & Liza (met kleurrijk kleedje en jeansjas) en enkele collega-handelaars zin enthousiast over de heraanleg en de aanpak ervan. © Studio Pointu

Voetpaden altijd toegankelijk

De timing is bewust gekozen, want eigenlijk is er nooit een goed moment om de drukste winkelstraat open te gooien. “Genieten en shoppen zal absoluut mogelijk blijven”, garandeert de schepen. “Om alles goed voor te bereiden, gingen de stadsdiensten bij alle handelaars langs. Zo werken we samen aan oplossingen voor leveringen aan winkels en horecazaken, ophaling van het huisvuil,... Het kruispunt met de Jan Mahieustraat en Delaerestraat zal ook zo lang mogelijk open blijven tijdens de werken. Het verkeer zal in het begin een omleiding kunnen volgen via de Delaerestraat, die tijdelijk van richting keert, en de Jan Mahieustraat. Het kruispunt wordt zo kort mogelijk, mogelijk slechts een paar dagen, afgesloten op het einde van de werken. Dan wordt er asfalt gegoten. De voetpaden blijven altijd toegankelijk.”

Best mogelijke timing

De handelaars zijn de inspanningen van de stad alvast genegen. “Het wegdek is echt aan vernieuwing toe”, vertelt Caroline Vandenbroucke. “Niet alleen zal een rijweg in asfalt een pak mooier ogen, het zal ook stiller zijn, want nu rijden de wagens over die steentjes en door de putten. Samen met de heraanleg van de Jan Mahieustraat en de eerdere vergroening zal het centrum straks echt aantrekkelijk zijn. De timing is de best mogelijke. Net na de solden valt de verkoop wat stil en veel mensen zijn op reis. Verder letten ze ook wat op de centen met het oog op het nieuwe schooljaar. Bovendien is drie weken werken echt wel snel. We zullen maar even door het stof moeten bijten, maar het wordt een hele verbetering.”

LEES OOK: