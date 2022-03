Roeselaarse Wijn- en Biergilde vzw inviteert bierexpert Jef Van Den Steen

Rumbeke Restaurant Ter Bos gaat tegen de vlakte, maar herrijst in nieuwbouw: “We dromen van een kleiner restaurant dat we met zijn tweetjes kunnen runnen”

Restaurant Ter Bos aan provinciaal domein Sterrebos gaat in 2024 tegen de vlakte. Om daarna te herrijzen in een nieuwbouw. Immo Bossu wil op de site een nieuwe meergezinswoning bouwen, waar ook plaats is voor een handelspand. Daar zullen Fabrice Loones en Charlotte Embo van Ter Bos een kleinschaliger restaurant openen. Ze blijven alvast tot eind 2023 in hun huidige zaak en willen de sloop- en bouwwerken overbruggen met een pop-up.

11 maart