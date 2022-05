Roeselaarse volksverhalen gezocht

Rumbeke Terras café d’Armoe opnieuw open na brand, café volgt later deze week

Vijf dagen nadat in een bijgebouw achter de keuken van café d’Armoe in Rumbeke (Roeselare) brand is uitgebroken, opent het eet- en sfeercafé dinsdag opnieuw de deuren. Voorlopig enkel van het terras met buitenbar, later op de week volgt het café zelf. “Het bijgebouw en de keuken zal worden gesloopt, op het serveren van eten zal het dus nog even wachten zijn”, aldus uitbater Alexander Coussée.

17 mei