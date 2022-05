Roeselaarse voetbalploeg voor dak- en thuislozen blaast vijf kaarsjes uit: “Younited Belgium heeft mijn leven veranderd”

RoeselareYounited Belgium, de Roeselaarse voetbalploeg waarbij de sport gebruikt wordt als middel tot re-integratie van bijzonder kwetsbare mensen, mag op zijn vijfde verjaardag een succes genoemd worden. De spelers, supporters en begeleiders vinden in het team niet alleen ploegmaten, maar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en groeien. “Younited Belgium is voor mij meer dan een hobby. Het team brengt kameraadschap, is een ontmoetingsplek en zorgt ervoor dat ik mezelf meer onder controle heb”, getuigt speler Michael De Meyer.

Voetbal is vallen en opstaan en al zeker bij Younited Belgium, de Roeselaarse voetbalploeg die door het Welzijnshuis opgericht werd als Belgian Homeless Cup. “Voor de spelers van Younited Belgium is vallen en opstaan vaak dagelijkse kost”, vertelt Bart Wenes, voorzitter van het Welzijnshuis. “Ze voetballen met een rugzak, hebben een hele levensgeschiedenis, maar absoluut ook een toekomst.” Het gaat om mensen die dagelijks strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken, zoals huisvesting, psychische gezondheid, armoede of verslaving.

Kalmer

Vijf jaar na de opstart telt Younited Belgium tien spelers. Ze trainen elk donderdagochtend op het Kerelsplein en spelen, onder de vlag van SK Roeselare-Daisel, tornooien in heel het land. Voor de spelers is de ploeg een plek waar ze thuis kunnen komen. “Ik ben vier jaar geleden bij Younited Belgium verzeild”, vertelt Michael De Meyer (30). “Ik had het in die periode niet makkelijk en dreigde op straat te belanden. Gelukkig sprong mijn vriendin toen in de bres. De ploeg is voor mij dan ook erg belangrijk. Meer nog, Younited Belgium heeft mijn leven veranderd. Tijdens de trainingen kan ik me uitleven, mijn energie kwijtraken. Dat is broodnodig, want anders ben ik soms echt niet te genieten. Sinds ik actief ben bij de ploeg ben ik veel kalmer. Dat heb ik te danken aan de teamsfeer, het thuisgevoel. Ik was nochtans nooit een voetballer. Als kind deed ik aan atletiek. Maar bij Younited Belgium horen doet veel deugd.”

Quote In het begin was het niet altijd makkelijk. Spelers kwamen op training toe onder invloed, hadden moeite met de spelregels, reageerden agressief,... Ondertus­sen hebben we een echte ploeg Trainer Davy Verbeure

Voldoening

Trainer Davy Verbeure, betrokken in het verhaal via Weerwerk, ziet vanop de eerste rij de progressie die de spelers van Younited Belgium maken. “In het begin was het niet altijd makkelijk. Spelers kwamen op training toe onder invloed, hadden moeite met de spelregels, reageerden agressief,... Maar we zijn erin geslaagd een veilig kader te creëren met duidelijke regels en een open communicatie”, zegt hij. “Het is vaak met vallen en opstaan en dikwijls is het een hele opgave om met alle emoties om te gaan, want die gaan dikwijls alle kanten uit. Maar op het einde van de rit zie je de spelers groeien. Weten dat er mensen zijn die dakloos waren toen zij bij ons kwamen spelen en ondertussen in het werk zitten, geeft zeker voldoening.”

Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag kregen de spelers trouwens nieuwe truitjes. Wil je meevoetballen met Younited Belgium? Neem dan contact op met Thomas Goethals via thomas.goethals@roeselare.be.