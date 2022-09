Roeselaarse speelpleinwerking lokt tweeduizend kinderen

Beveren Stadsbe­stuur bereid invoering fietsstra­ten in Beveren te onderzoe­ken

Het stadsbestuur is van plan het invoeren van fietsstraten in de omgeving van basisschool De Bever te bekijken, al zal de realisatie ervan zeker niet voor binnen het jaar zijn. In hetzelfde verband werden er na overleg met de directie ook enkele afspraken gemaakt met de aannemer die op dit moment nutswerken aan het uitvoeren is in de schoolomgeving.

13 september