Roeselaarse scholieren dansen tegen racisme

“Volgens cijfers van Unia, werden in 2020 minstens 29 Roeselarenaars het slachtoffer van racisme”, weet schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Dat zijn er 29 te veel. Roeselare, sinds 2020 lid van het Europees Netwerk ECCAR of European Coalition of CitiesAgainstRacism, is een stad waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen.”

Dialoogtafels

Maar de stad heeft nog meer acties in petto in strijd tegen racisme en discriminatie. Zo staan er op 9 mei, samen met lokale partners Unia, ARhus, Agentschap Integratie en Inburgering en FMDO, dialoogtafels op de agenda in TRAX. “We nodigen iedereen uit”, aldus de schepen. “We bundelen er alle ideeën om samen werk te maken van een Roeselare zonder racisme. Dit via het 10-puntenplan tegen racisme. “ Daarnaast vind je op www.iedereen.vanrsl.be/acties-tegen-racisme interviews met Naima en Israel. Zij vertellen over hun ervaringen met racisme en wat we er tegen kunnen doen. Op www.iedereen.vanrsl.be/reageer-op-discriminatie lees je daarentegen hoe je kunt reageren op racisme en discriminatie. Bij ARhus tot slot vind je boeken over racisme.