Roeselaarse Persprijs én gouden plaat voor KATNUF: “Gek, want een jaar geleden kende niemand mij”

Trots

Niet alleen de leden van de Perskring, maar ook een 1.000-tal mensen brachten via een online voting hun stem uit. Vrijdagavond werd in de Keuken van Roeselare op De Munt bekend gemaakt dat KATNUF de hoofdvogel afgeschoten had. “Het was al een eer om genomineerd te zijn naast twee zo’n straffe kerels als Alexander en Bart”, reageert Anas. “Alexander maakt heel België trots, terwijl Bart mooie dingen doet voor het goeie doel. Maar ik ben heel blij met de prijs. Ik woon ondertussen al 16 jaar in Roeselare en ben trots om dit te mogen winnen. Ik kreeg eerder deze week nog m’n Belgische gouden plaat voor ‘Voor Mij Zijn’, nadat ik er eerder al eentje in ontvangst mocht nemen in Nederland, en nu dit. Het is gek want een jaar geleden kende niemand mij. Dit is echt speciaal.”