Roeselaarse koren herdenken Albrecht Rodenbach met ‘Bekoort’

Vijf redenen waarom het Durabrik-pro­ject in de Honze­broeks­traat iets voor jou is

Betaalbare woningen die helemaal klaar zijn voor de toekomst. Dat is wat je van het nieuwe Durabrikproject in de Honzebroekstraat in Roeselare kan verwachten. “De huizen zijn aangesloten aan het warmtenet van de stad, waardoor je nooit last hebt van stijgende aardgasprijzen”, klinkt het. Ontdek hier vijf redenen waarom dit jouw woondroom is.