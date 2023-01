Roeselaarse Coalitie tegen Burn-out trekt met interactief theaterstuk naar bedrijven : “Stress op de werkvloer bespreekbaar maken

Roeselare / IzegemSteeds meer mensen kampen met stress op de werkvloer. Daarover praten of tijdig aan de alarmbel trekken is nog steeds een taboe en daar wil de Roeselaarse Coalitie tegen Burn-out iets aan doen. Zeven organisaties en bedrijven, waaronder de stad Roeselare, AZ Delta en Skyline Communications, slaan nu de handen in elkaar om aan de hand van een interactief ‘inspring-‘theaterstuk het onderwerp bespreekbaar te maken.

“De aanpak van een burn-out spitst zich nog te vaak toe op een individu die geholpen moet worden, terwijl iedereen een verantwoordelijkheid heeft om dit groeiend maatschappelijk probleem aan te pakken”, vertelt Rie Vanduren van de socioculturele organisatie Avansa, die het initiatief voor de Coalitie neemt. “We kregen steeds meer mensen over de vloer die met stress of een burn-out kampten. Maar we wilden geen oplapcentrum zijn. De voorbije maanden hadden wij gesprekken met werkgevers met en zonder burn-out. Zij konden vrijuit spreken en daaruit hebben wij met hulp van regisseur Lucas Vandenbussche en een acht vrijwilliger-acteurs tien scènes van twee tot vier minuten gehaald die we in de vorm van een ‘inspring’-theaterstuk naar bedrijven willen brengen.”

Een rol overnemen

Regisseur Lucas legt uit hoe het in zijn werk gaat. “Het gaat om een theatervorm die in Brazilië is ontstaan en waar de nadruk op interactie met het publiek ligt” zegt hij. “Enkele acteurs spelen een scène. Na enkele minuten is die afgelopen en begint het stuk opnieuw. Alleen mag nu iemand uit het publiek ‘stop’ roepen en inspringen door één van de rollen over te nemen. Op die manier kunnen aanwezigen tot nieuwe inzichten komen en ontspint er zich een levendige discussie over bijvoorbeeld werkzekerheid, loyaliteit tegenover collega’s, je hart volgen, enz…We gaan niet op zoek naar dé oplossing, want die bestaat niet, wel naar voldoende alternatieven.”

Volledig scherm Vertegenwoordigers van de Roeselaarse Coalitie tegen Burn-out, bestaande uit zeven organisaties: Liantis, Idewe, Skyline Communications, Avansa, de stad Roeselare, De Lochting en ziekenhuis AZ Delta. © vdi

Het gezelschap zette dat tijdens de avant-première al even in de praktijk om. Tijdens een scène zien we twee vriendinnen. Ze vormen in hun vrije tijd een muzikaal duo met cello en viool. De celliste nodigt haar vriendin uit om drie maand naar New York te trekken om er workshops te volgen en optredens te geven. De violiste meent echter dat ze dit niet kan maken tegenover haar collega’s op het werk. Bij het hernemen van de scène neemt iemand de rol van de violiste over en zegt ‘vroeger zou ik zeker neen hebben gezegd, maar sinds ik een burn-out heb gehad, zeg ik vol overtuiging ja!’” Niet veel later wordt zelfs een nieuwe scène toegevoegd, waarbij de violiste met haar chef gaat spreken.

“Allemaal om te tonen hoe het ook anders kan”, zegt Lukas. “Daardoor kan het publiek niet anders dan te reflecteren over wat is verteld. Wie in interactie wil gaan, kiest zelf hoe kort of lang zijn of haar interventie is.”

Volledig scherm Een voorbeeld van een scène uit het 'inspring'-theaterstuk. © vdi

Zeven organisaties

De Coalitie bestaat naast Avansa ook uit de stad Roeselare, ziekenhuis AZ Delta, Acerta, De Lochting, Idewe en Liantis. Ook het Izegemse technologiebedrijf Skyline Communicatinos doet mee. “Als bedrijf alleen heb je niet altijd de juiste expertise als het gaat om gezondheid”, zegt CEO Frederik Vandenberghe. “Daarom is het belangrijk om naar buiten te kijken en samen te werken met andere bedrijven, want het is een complex probleem. Wij vinden het erg belangrijk om dit mee onder de aandacht te brengen, daarom vinden we het ook mooi dat er voor de vorm van het inspringtheater is gekozen. Zo kunnen we burn-out echt bespreekbaar maken op de werkvloer.”

In eerste instantie trekt Avansa met het theaterstuk naar onze zes partners. “Tegen april zijn we daar klaar mee en we hopen dat tegen dan andere werkgevers ook willen aansluiten en het stuk naar hen willen halen”, zegt Rie. “We schrijven hier in eerste instantie een regionaal verhaal mee, maar we zouden graag evolueren naar een West-Vlaamse of wie weet zelfs Vlaamse coalitie.”

Bedrijven die interesse in de formule tonen kunnen het inspringtheater ook tot bij hen laten komen. Meer info via https://avansa-mzw.be/projecten/burnout

