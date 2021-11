Roeselaarse cafébaas Filip heeft geen smartphone of tablet en kan het Covid Safe Ticket dus ook niet scannen: “Ik wil gerust controleren, maar de overheid voorziet geen alternatief”

RoeselareVoortaan zal je ook in Vlaanderen het Covid Safe Ticket moeten voorleggen als je op café, restaurant, naar de bioscoop of fitnessclub wil. Klanten die geen smartphone (mee) hebben, kunnen op voorhand een vaccinatiecertificaat downloaden of per post laten opsturen. Horeca-uitbaters in dezelfde situatie hebben zoveel geluk niet. “Wij hebben wel een smartphone of tablet nodig om alles te kunnen scannen. Die heb ik niet en ik wil ook niet gedwongen worden me er één aan te schaffen”, aldus de Roeselaarse cafébaas Filip Deforche (63).