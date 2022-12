Roeselaarse burgemeester, Niels Destadsbader en Siska Schoeters geven aftrap van Radio 2 Top 2000 op Grote Markt

“Ik mocht het eerste liedje ‘Lift U up’ van 2 Fabiola aankondigen”, aldus de burgervader. “Toepasselijk, want met de aanwezigheid van Radio 2 in Roeselare tijdens de eindejaarsperiode proberen we net dat te bereiken: “Lift you up to the highest emotions’. We merken nu al dat er mensen vanuit heel Vlaanderen naar hier afzakken om in combinatie met één van de optredens van Radio 2 aan eindejaarsshopping te doen, de lokale trekpleisters te bezoeken of iets te eten of drinken bij de horeca. Zelf hoop ik dat ‘Africa’ van Toto in de Top 2000 opduikt. Ik had ook nog willen stemmen op ‘Een formidabele kerstmis’ van Xavier De Baere, maar dat bleek niet mogelijk (lacht). Nu ga ik er zelf ook enkele dagen tussenuit om er bij het begin van het jaar weer volop in te vliegen.”