Roeselaarse brouwer verovert de wereld met zijn cannabisbier: “Ik heb mijn inspiratie gehaald uit een 15de-eeuws medicijnboek”

Gits Expo ‘Uit het goede hout geklost’ geopend in kasteel Dominiek Savio

In het kasteel van Dominiek Savio werd donderdag officieel de expo ‘Uit het goed hout geklost’ geopend. Het gaat om een tentoonstelling van het kantwerk van 25 volwassenen met een motorische beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Het resultaat is indrukwekkend.

6 oktober