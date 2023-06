Roeselaarse batjes krijgen gratis e-shuttledienst

Zomers genieten en binnenkij­ken in de brouwerij dankzij Rodenbach zomerbar

Ook deze zomer is iedereen welkom in de zomerbar van Brouwerij Rodenbach. Naar aanleiding van het 200-jarig jubileum bouwde Rodenbach vorig jaar een heus zomerterras op het binnenplein van de brouwerij langs de Spanjestraat. Het enthousiasme bij de Rodenbach-fans was zo groot dat de zomerbar er vanaf volgende week terug is.