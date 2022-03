Roeselaarse atoomschuilkelder verkocht voor meer dan vraagprijs: “De kunstwerken binnenin gaven de doorslag”

Roeselare Radio Bingo onder­steunt acties voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne ook het team van Radio Bingo niet koud. De Roeselaarse vrije radio, te beluisteren via 97.4 fm, zendt dan ook samen met andere Vlaamse radio’s de radiospot uit die een warme oproep doet om een bijdrage te storten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne via Consortium 12-12. De zeven hulporganisaties die erin verenigd zijn, zullen de middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Een gift kan via BE 19 0000 0000 1212. Bovendien zal Radio Bingo morgen om 8.45 uur,, samen met andere Vlaamse radiostations, Give Peace a Chance van John Lennon draaien. Bingo sluit zich hiermee aan bij een grote Europese actie waarbij radiostations over heel Europa dit nummer dan zullen laten horen als een oproep voor vrede. Tot slot kunnen luisteraars die een hulpactie organiseren voor Oekraïne dit melden aan Radio Bingo. Die acties worden dan vermeld op de radio.

