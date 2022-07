Roeselaars Natourcriterium strikt Wout Van Aert

Hooglede Hooglede moet publieke raadple­ging over RUP Sport & Recreatie overdoen door procedure­fout

Het Hoogleedse gemeentebestuur wil de sport- en jeugdinfrastructuur in de gemeente verder uitbouwen en laat hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Ruimte voor sport, een groene inrichting van het terrein, het optimaliseren van het parkeren en een kwalitatieve verbinding tussen de sport- en jeugdinfrastructuur vormen krachtlijnen van dit plan. De startnota biedt een aanzet en het is dan ook het moment voor elke omwonende of geïnteresseerde om dit plan in te kijken, vragen te stellen en opmerkingen te geven. Er liep een eerste publieke raadpleging over het RUP van 21 maart tot 20 mei, maar door een procedurefout moet deze participatieperiode hernomen worden. Van 22 juli tot en met 21 september volgt er nu een nieuwe publieke raadpleging. Op 2 augustus om 19.30 uur is er bovendien een participatiemoment in het gemeentehuis. De documenten zijn ongewijzigd en houden nog geen rekening met de eerder gegeven opmerkingen en adviezen. Die opmerkingen en adviezen worden wel integraal behouden bij de verdere stappen in de procedure, het is niet nodig om die opnieuw over te maken. Nieuwe opmerkingen en adviezen kunnen worden overgemaakt, uiterlijk op 21 september, per e-mail naar ruimtelijkeordening@hooglede.be, afgifte bij de dienst omgeving of via een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen.

