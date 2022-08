Roeselaars museum steekt kleedkamer van Kraftwerk in KOERSkleedje

Roeselare Straf! Heraanleg Ooststraat na week al klaar: “Vrijdag­avond of zaterdag­och­tend weer openstel­len”

De heraanleg van de Roeselaarse Ooststraat verloopt veel sneller dan voorzien. De werken in de winkelstraat startten maandag en aanvankelijk was voorzien dat ze drie weken in beslag zouden nemen. “Maar tegen eind deze week zullen we de straat al opnieuw kunnen openstellen”, aldus schepen Francis Debruyne (CD&V), bevoegd voor projecten openbaar domein.

