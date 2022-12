Roeselaars Kamerkoor steunt armoedeproject De Kerit met kerstconcert

Roeselare Jong geleerd is oud gedaan: Verpleegop­lei­ding Ic Dien op bezoek in SBS De Octopus

De leerlingen van het eerste leerjaar van Stedelijke Basisschool (SBS) De Octopus kregen deze week bezoek van enkele medewerkers van verpleegopleiding Ic Dien. Dit naar aanleiding van het maandthema in de klas: het menselijk lichaam. Verpleegkundigen leerden de leerlingen de basis van reanimatie, hoe ze een echt prikje plaatsen, konden ze elkaars hart beluisteren en - als ze dit durfden- konden ze een echt (varkens)hart bekijken of zelfs voelen. “Het enthousiasme bij de kinderen bleek supergroot en hun interesse in het lichaam fijn om te zien. Misschien zien we hen later nog wel terug als studenten in onze school. Opvolging verzekerd!”, lacht verpleegkundedocent Angelique Staelens die het moment in goede banen leidde.

7 december