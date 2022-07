Roeselaars evenementenbureau TWICE bouwt allereerste fandorp Red Flames

TWICE is al een kwarteeuw een begrip in West-Vlaanderen en ver daarbuiten door de organisatie van talloze bedrijfsevents, kerst- en Sinterklaasparades in binnen- en buitenland maar ook projecten voor SBS zoals de pop-up van De Mol aan Zee. Van die 25 jaar werkt het bedrijf van Filip Ysenbrandt en Peter Huyghe ook al zo’n vier jaar voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Zo nam TWICE de volledige aankleding van het nagelnieuwe trainingscenter in Tubeke voor haar rekening. Nu kregen ze de kans om hun kunnen te tonen op het Martelarenplein in Leuven met de realisatie van het allereerste fandorp voor de Red Flames. “De KBVB wil hiermee het vrouwenvoetbal promoten”, vertelt Bo Van Beselaere van TWICE. “Het is voor mij dan ook top om als vrouw net dit project te mogen coördineren voor TWICE. Voetbal is een teamsport en ook de realisatie en coördinatie van het fandorp is teamwerk. De samenwerking met de KBVB is bovendien heel leuk.”