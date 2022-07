Rodenbachtrappers vieren gouden jubileum

Padel Uitkijken naar internatio­naal toernooi in Koksijde

Het is zo ver: het eerste internationale padeltoernooi in ons gewest is een feit. Na het succesvolle demonstratietoernooi van vorig jaar in Knokke pakt men deze week in Koksijde uit met een internationaal FIP Padeltoernooi, dat plaats vindt op het Koksijdse Theaterplein, een unieke locatie voor tennis-en padelevenementen.

10 juli